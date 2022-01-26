Доска обрезная ель 1 сорт 6М 1200ММ 500ММ более 22% ГОСТ 8486-86 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска обрезная ель 1 сорт 6М 1200ММ 500ММ более 22% ГОСТ 8486-86 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные