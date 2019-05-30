Лента стальная нержавеющая 0.3ММ 50ММ М НТ О 12Х18Н10Т 3 А ГОСТ 4986-79

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента стальная нержавеющая 0.3ММ 50ММ М НТ О 12Х18Н10Т 3 А ГОСТ 4986-79- Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм