Припой для пайки алюминия 34А Пруток состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 34А Таблетки состоит из 66% алюминия, 28% меди, 6% кремния применяется для пайки алюминия и его сплавов ТУ 1-92-46-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 20А Лента Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках Т-образная ГОСТ 11070-74 АО "РУСАЛ САЯНОГОРСК" Россия Алюминий первичный Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 20А Проволока Состав включает в себя цинк, алюминий, медь, магний, цирконий и другие микролегирующие компоненты предназначен для бесфлюсовой пайки алюминия, алюминиевых сплавов (в том числе алюминий с магнием), меди, цинка и других цветных металлов и их комбинаций. ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 19А Лента Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Чушка является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Алюминий в чушках АК7ч 270х80ММ 17КГ ГОСТ 1583-93 Алюминий первичный Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 19А Чушка Состав включает в себя цинк, алюминий и другие микролегирующие компоненты предназначен для пайки алюминия, алюминиевых сплавов (с небольшим содержанием легирующих элементов). ТУ 1723-001-503886-04-2016 ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Таблетки является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину

Припой для пайки алюминия 35А Лента является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия Сплавы на основе первичного алюминия Не указана В корзину