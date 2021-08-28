Характеристики

Характеристики проводов ВПП 16-0,38 Допустимое напряжение, кВ: 0,660;0,380 Оболочка: полиэтиленовая;пластмассовая Нормативный документ: ТУ 16-705.077-79 Исполнение: изолированный Хотите узнать про провода ВПП 16-0,38 больше? Наши технические специалисты оперативно ответят на интересующие Вас вопросы. Такие как: расчетная масса кабеля наружный (внешний) диаметр строительная длина минимальный радиус изгиба сопротивление изоляции и токопроводящих жил длительно / предельно допустимые токовые нагрузки (длительный ток) активное / индуктивное сопротивление помогут рассчитать мощность кабеля (ток), номинальное напряжение Провода ВПП 16-0,38 при производстве имеет все необходимые сертификаты и паспорта качества.