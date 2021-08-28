Характеристики

Климатические исполнение провода ПуГВ 1х6 - УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69.Минимальная температура эксплуатации ПуГВ 6: -50 °С.Максимальная температура эксплуатации провода ПуГВ 1х6: +65°С.Провод установочный ПуГВ 1*6 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%.Монтаж силового провода ПуГВ 1х6 производится при температуре не ниже -15 градусов Цельсия.Минимальный радиус изгиба при прокладке провода ПуГВ 6 - 23,5 миллиметров.Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПуГВ 1х6 не более 70 °С.Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4.Наружный диаметр провода ПуГВ 1*6 - 4,7 миллиметров.Код ОКП: 355113.Расчетная масса провода ПуГВ 6 - 0,0742 килограмм в метре.Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления.