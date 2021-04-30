Поставка и последующий монтаж беспроводной системы видеонаблюдения высокого разрешения с настройкой WiFi, прокладкой кабеля, установка и настройка видеокамер с использованием щита распределительного коммуникационного в количестве 2 шт., стабилизатор напряжения 2шт., кабель витая пара FTP 305м

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Поставка и последующий монтаж беспроводной системы видеонаблюдения высокого разрешения с настройкой WiFi, прокладкой кабеля, установка и настройка видеокамер с использованием щита распределительного коммуникационного в количестве 2 шт., стабилизатор напряжения 2шт., кабель витая пара FTP 305м- Работы электромонтажные