Цена без НДС, руб.
5369,58
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Easy Chair
Материал обивки: ткань
Цвет обивки: черный
Макс. статическая нагрузка, кг: 100
Материал крестовины: пластик
Механизм качания: Top Gun
Материал подлокотников: пластик
Цвет подлокотников: черный
Гарантийный срок: 12 мес
Наличие в салоне: нет
Страна происхождения: Россия
Ортопедические свойства: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Ценовая категория: стандарт
Подлокотники: Да
Диаметр штока колесных опор: 11 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край