Сапоги защитные рабочие мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов ПВХ подошва рифленая противоскользящая двухслойная из ПВХ ГОСТ 12265-78
Сапоги из полимерных материалов
от 3500₽
Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком
Сапоги резиновые
от 2610,08₽
Бахилы одноразовые ПЭ синие 100ШТ медицинские ООО "ЮНТ-ПРОД"
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
от 1,5₽
Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ"
Сапоги из полимерных материалов
от 3929₽
Галоши для валенок НМС арт. 5.141
Галоши резиновые
от 230₽
Сапоги резиновые мужские формовые мужские Сап037 резина/ подкладка трикотаж черные 38ММ размер 40/42/47 ТД Тракт Россия
Сапоги резиновые
от 600₽
Сапоги резиновые мужские 123-0016-01 2345860 42-43
Сапоги резиновые
Не указана
Бахилы одноразовые Unite Оптимал ПНД 3.2Г/М2 30МКМ синие 40х15СМ ООО "ЮНТ-ПРОД" Российская Федерация (РФ, Россия)
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Сапоги резиновые мужские Корд М специальные 170мВМУН200 текстильная подкладка
Сапоги резиновые
от 360₽
Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С17 225 — 247ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия
Галоши резиновые
Не указана
Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки
от 46,92₽
Сапоги резиновые мужские С143-МТЗ термостойкие нитрильновая резина с жестким эбонитовым подноском черный 40 ООО "ТЗРО"
Сапоги резиновые
от 1465,47₽