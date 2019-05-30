Сапоги защитные рабочие мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов ПВХ подошва рифленая противоскользящая двухслойная из ПВХ ГОСТ 12265-78 Сапоги из полимерных материалов от 3500 ₽ В корзину

Сапоги резиновые мужские РЫБАЦКИЕ высокие для работы в воде 123-0006-01 черные с резинотканевой надставкой на рифленой подошве с каблуком Сапоги резиновые от 2610,08 ₽ В корзину

Бахилы одноразовые ПЭ синие 100ШТ медицинские ООО "ЮНТ-ПРОД" Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки от 1,5 ₽ В корзину

Сапоги защитные Графит черные полиуретан,трикотаж литьевая ТПУ композит МУН200 40.5ММ ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-001-84812772-2010 ООО "АРТЕ" Сапоги из полимерных материалов от 3929 ₽ В корзину

Галоши для валенок НМС арт. 5.141 Галоши резиновые от 230 ₽ В корзину

Сапоги резиновые мужские формовые мужские Сап037 резина/ подкладка трикотаж черные 38ММ размер 40/42/47 ТД Тракт Россия Сапоги резиновые от 600 ₽ В корзину

Сапоги резиновые мужские 123-0016-01 2345860 42-43 Сапоги резиновые Не указана В корзину

Бахилы одноразовые Unite Оптимал ПНД 3.2Г/М2 30МКМ синие 40х15СМ ООО "ЮНТ-ПРОД" Российская Федерация (РФ, Россия) Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Сапоги резиновые мужские Корд М специальные 170мВМУН200 текстильная подкладка Сапоги резиновые от 360 ₽ В корзину

Галоши мужские для ношения на валяную обувь полувысокие резиновые клееные Арт. С17 225 — 247ММ ГОСТ 126-79 АО «ЧПО им.В.И.Чапаева» Россия Галоши резиновые Не указана В корзину

Бахилы Optiline полиэтилен 20МКМ синие 14х40СМ 100ШТ на обувь Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие группировки от 46,92 ₽ В корзину