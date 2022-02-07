Шкаф металлический для хранения дымососа с рукавами ШДП-2 850х930х500ММ красный 32КГ 1500-3750м3/час ТУ 4854-010-13358737-05

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для хранения дымососа с рукавами ШДП-2 850х930х500ММ красный 32КГ 1500-3750м3/час ТУ 4854-010-13358737-05- Шкафы металлические прочие