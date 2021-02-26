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    Главная / Торговый портал / Пергамент пищевой / Бумага для выпечки 38СМх8М 477754
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    Бумага для выпечки 38СМх8М 477754

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для выпечки 38СМх8М 477754- Пергамент пищевой
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    Бумага для выпечки 38СМх8М 477754

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 27,48
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      87,5
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Тип: бумага для выпечки Ширина: 380 мм Длина намотки: 8 метр Количество штук в транспортном коробе: 20 шт. Страна происхождения: Россия Ценовая категория: стандарт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      87,5c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27,48
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27,48c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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