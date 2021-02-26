Спецификация
Производство бумаги и картона
Характеристики
Тип: бумага для выпечки
Ширина: 380 мм
Длина намотки: 8 метр
Количество штук в транспортном коробе: 20 шт.
Страна происхождения: Россия
Ценовая категория: стандарт
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край