Цена без НДС, руб.
1315,83
Спецификация
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Характеристики
Торговая марка: Hotel
Коллекция: HOTEL
Тип: шапочка для душа
Количество штук в упаковке: 250
Страна происхождения: Россия
Упаковка: картон
Ценовая категория: стандарт
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край