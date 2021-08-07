Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами / Шапочка для душа Hotel 250ШТ картонная упаковка 491512
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шапочка для душа Hotel 250ШТ картонная упаковка 491512

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шапочка для душа Hotel 250ШТ картонная упаковка 491512- Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    6
    Шапочка для душа Hotel 250ШТ картонная упаковка 491512

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1579
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1315,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1579
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Торговая марка: Hotel Коллекция: HOTEL Тип: шапочка для душа Количество штук в упаковке: 250 Страна происхождения: Россия Упаковка: картон Ценовая категория: стандарт
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1579c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Салфетка одноразовая №1 700х400ММ спанбонд 25Г/М2 голубая ООО "Гекса-нетканые материалы" Россия
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 5
    В корзину
    Набор швейный Aloe Vera в картонной упаковке 500ШТ
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 2626
    В корзину
    Набор швейный Aqua line в картонной упаковке Чехия
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 8,1
    В корзину
    Шапочка для душа L'Occitane полиэтилен картонная упаковка
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 22,25
    В корзину
    Шапочка для душа на резинке Hotel 250ШТ полиэтилен пакет
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    Не указана
    В корзину
    Шапочка для душа одноразовая голубая 56-62 42ММ резинка 100ШТ полиэтилен Россия
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 400
    В корзину
    Шапочка для душа Петер Пак 1070 в картонной упаковке
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    Не указана
    В корзину
    Шапочка для душа Hotel 250ШТ картонная упаковка
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    Не указана
    В корзину
    Шапочка для душа L'Occitane мини продукция 98BBACBONNT2
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 22,42
    В корзину
    Шапочка для душа Challet Мираж 1511 в картоне
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 11,8
    В корзину
    Шапочка для душа CHALETT НАТЮР 1611
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 12
    В корзину
    Шапочка для душа на резинке полиэтилен 1109 в индивидуальной упаковке
    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами
    от 3,2
    В корзину
    Позвонить