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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556

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    Цена
    от 978,81
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      815,67
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      978,81
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Торговая марка: BranQ Материал изготовления: полипропилен Объем: 65 литр Перфорированный корпус: Да Педаль: Нет Крышка: Да Схема вложения: 6 Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      978,81c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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