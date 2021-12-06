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    Главная / Торговый портал / Изделия хозяйственного назначения деревянные / Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай- Изделия хозяйственного назначения деревянные
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    Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай

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    Цена
    от 2400
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      3995
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4794
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      4794c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      4698
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Ника Размер рабочей поверхности: 122x40 см Страна происхождения: Китай Подставка под утюг: Да Вес: 7 кг Полочка для белья: Да Складная: Да Максимальная высота: 0.9 метр Встроенная розетка для утюга: Да Материал: металл
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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