Запасная часть для оргтехники . Лоток для бумаги №1 в сборе для Ricoh C2550

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники . Лоток для бумаги №1 в сборе для Ricoh C2550- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства