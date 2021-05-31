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    Главная / Торговый портал / Бумага чертежная / Бумага чертежная (ватман) А2 594х420ММ 200Г/М2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага чертежная (ватман) А2 594х420ММ 200Г/М2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага чертежная (ватман) А2 594х420ММ 200Г/М2- Бумага чертежная
    4
    Бумага чертежная (ватман) А2 594х420ММ 200Г/М2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 118
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    Единица измерения:
    ЛИСТ
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель Максимов Петр Александрович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      118
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      118
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      118c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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