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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 250г/м2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 250г/м2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 250г/м2- Бумага офсетная
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    Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 250г/м2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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