Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 120г/м2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 120г/м2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 120г/м2- Бумага офсетная
    5
    Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 120г/м2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 240
    В корзину
    Единица измерения:
    ЛИСТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • Козинцев Андрей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • УСТИНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОФИС-ЗАКАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      125000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Бумага термографическая Регистрон для лабораторного оборудования и биохимических аппаратов (БХА) рулон 20 50ММ без сетки 18ММ Регистрон ЗАО Россия
    Бумага специального назначения
    от 40
    В корзину
    Бумага инженерная Xerox 93238 А1 594х175м 75г/м2
    Бумага специального назначения
    от 1998
    В корзину
    Бумага для копировально-множительной техники матовая MEGA Jet А4 230Г/М² 25ЛИСТ
    Бумага для аппаратов и приборов
    от 363,16
    В корзину
    Бумага (лента) термографическая для ЭКГ рулон №1 110ММх30М лента 12ММ 11030/12-В внутр. намотка
    Бумага специального назначения
    от 79,67
    В корзину
    Бумага термографическая 23 57ММ 12ММ Реестр 4025
    Бумага специального назначения
    от 50
    В корзину
    Бумага вощеная для бумагосверлильной машины Citoborma Nagel 100ЛИСТ NG1129000325
    Бумага техническая различного назначения
    Не указана
    В корзину
    Бумага мешочная Sack kraft paper 78Г/М2 1000ММ 500КГ/РУЛ
    Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
    Не указана
    В корзину
    Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech+ A3 220Г/М² 0.196ММ 161ПРОЦ 250ЛИСТ
    Бумага для аппаратов и приборов
    Не указана
    В корзину
    Бумага для копировально-множительной техники в рулонах HP InkJet Bond Paper Q1396A 610ММх45.7М
    Бумага для аппаратов и приборов
    Не указана
    В корзину
    Бумага термографическая FX7102 для аппарата Fakuda Denshi Cardimax 30 63ММ 18ММ Реестр 4027
    Бумага специального назначения
    от 95,83
    В корзину
    Бумага для копировально-множительной техники A4 50г/м2
    Бумага для аппаратов и приборов
    от 85
    В корзину
    Бумага для копировально-множительной техники в рулонах Xerox A2 175М 003R93237
    Бумага для аппаратов и приборов
    от 1837,5
    В корзину
    Позвонить