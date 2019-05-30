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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага для печати HP Q6627B A0 914ММх30.5М 210г/м2 рулон
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для печати HP Q6627B A0 914ММх30.5М 210г/м2 рулон

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для печати HP Q6627B A0 914ММх30.5М 210г/м2 рулон- Бумага офсетная
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    Бумага для печати HP Q6627B A0 914ММх30.5М 210г/м2 рулон

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    Поставщики
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТФБИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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