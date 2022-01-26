Доска обрезная ель 1 сорт 6М 1000ММ 250ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска обрезная ель 1 сорт 6М 1000ММ 250ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные