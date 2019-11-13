Фотобарабан Ricoh MP 2554 SP D1979510 160000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Ricoh MP 2554 SP D1979510 160000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства