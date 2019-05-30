USB-флеш-накопитель SanDisk Cruzer Ultra Flair 32ГБАЙТ USB 3.0 металл/пластик серебристый/черный SDCZ73-032G-G46
Устройства запоминающие внешние
от 499,2₽
USB-флеш-накопитель Transcend TS32GJF790 32ГБАЙТ USB 3.1
Устройства запоминающие внешние
от 396,94₽
USB-флеш-накопитель Kingston Kingston DataTraveler 70 32ГБАЙТ USB 3.2 пластик черный 18.5х59х9ММ
Устройства запоминающие внешние
от 483,6₽
Устройство для сбора и передачи данных USB интерфейс для программирования логгеров testo 174T и testo 174H
Устройства запоминающие внешние
от 9025₽
USB-флеш-накопитель Kingston DataTraveler 100 G3 64ГБАЙТ USB 3.0 пластик черный
Устройства запоминающие внешние
от 624₽
USB-флеш-накопитель Toshiba Kioxia TransMemory U301 32ГБАЙТ USB 3.1 пластик белый LU301W032GG4
Устройства запоминающие внешние
от 300₽
Система хранения данных Lenovo TCH ThinkSystem DE2000H iSCSI/FC HFA Rack 2U 2x8Gb Cache,8х800GB 3DWD SFF SSD(upto24),4x10Gb iSCSI/4x16Gb FC base prts(noSFPs upto4x4M17A13527),10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module (LC connector),iSCSI activ,2x1.5m p/c,2x913W,(former 7Y71A003WW)ГБАЙТ в составе: Твердотельный накопитель Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 800GB 3DWD SFF SSD 2U24 (for DE2000H/DE4000H/DE6000H/DE4000F/DE6000F) - 8ШТ, Оптический приемопередатичик Lenovo TCH 10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module (LC connector) (to use with DE2000H/DE4000H/DE6000H/DE4000F/DE6000F) [арт. 4M17A13527] - 4ШТ
Устройства запоминающие внешние
от 698455,2₽
USB-флеш-накопитель Kingston DataTraveler G4 16ГБАЙТ USB 3.0 белый
Устройства запоминающие внешние
от 380₽
USB-флеш-накопитель Samsung Metall-Card1 8ГБАЙТ USB 2.0 серебристый в форме визитки
Устройства запоминающие внешние
от 540₽
USB-флеш-накопитель SmartBuy Crown 8ГБАЙТ USB 2.0 пластик черный 55х18х9ММ с колпачком
Устройства запоминающие внешние
от 279₽
USB-флеш-накопитель 8ГБАЙТ пластик нанесение тампопечать ООО ИПК "Платина"
Устройства запоминающие внешние
Не указана
USB-флеш-накопитель G358 64ГБАЙТ USB 3.0 пластик черный OT-G358-64G-U30
Устройства запоминающие внешние
от 720₽