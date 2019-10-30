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    Главная / Торговый портал / Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов / Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
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    Барабан деревянный для электрических кабелей №12 пиломатериалы хвойных пород ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

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    Цена
    от 1750
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1475
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1770
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки электрических кабелей и проводов. Изготавливаются № 12 а из обрезных пиломатериалов хвойных пород.
      Минимальная партия
      170
      Регионы поставки
      Подробнее
      1770c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1458,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1750
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. Изготавливаются №12 и №12А, из пиломатериалов обрезных хвойных пород.
      Минимальная партия
      340
      Регионы поставки
      Подробнее
      1750c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1458,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1750
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. Изготавливаются №12 и №12А, из пиломатериалов обрезных хвойных пород.
      Минимальная партия
      340
      Регионы поставки
      Подробнее
      1750c НДС
    • ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство деревянной тары
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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