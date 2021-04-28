Характеристики

МФУ hp LaserJet Pro M426fdn с лазерной технологией печати, позволяющий создавать отпечатки со скоростью 38 стр./мин и разрешением до 4800×600 dpi на обычной, тонкой, плотной, документной, перфорированной, грубой и цветной бумаге, конвертах, этикетках, пленке и картоне плотностью от 60 до 175 г/м2 максимального формата A4. Модуль двусторонней печати поможет не только сэкономить на бумаге, но и автоматически сканировать документы с обеих сторон, а цветной сенсорный 3-дюймовый ЖК-дисплей позволит контролировать выполнение поставленных МФУ задач. Копировать документы можно с масштабированием в диапазоне от 25 до 400%, а сканировать — в электронную почту, на облако, в сетевую папку. Наличие сетевого интерфейса дает вам возможность поставить устройство в любом месте офиса или квартиры, где есть локальная сеть. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. Картридж входит в комплект поставки.