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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M426fdn
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M426fdn

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M426fdn- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    13
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M426fdn

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 28100
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51000c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42500
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      42500c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42000c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33379,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      40055
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      МФУ hp LaserJet Pro M426fdn с лазерной технологией печати, позволяющий создавать отпечатки со скоростью 38 стр./мин и разрешением до 4800×600 dpi на обычной, тонкой, плотной, документной, перфорированной, грубой и цветной бумаге, конвертах, этикетках, пленке и картоне плотностью от 60 до 175 г/м2 максимального формата A4. Модуль двусторонней печати поможет не только сэкономить на бумаге, но и автоматически сканировать документы с обеих сторон, а цветной сенсорный 3-дюймовый ЖК-дисплей позволит контролировать выполнение поставленных МФУ задач. Копировать документы можно с масштабированием в диапазоне от 25 до 400%, а сканировать — в электронную почту, на облако, в сетевую папку. Наличие сетевого интерфейса дает вам возможность поставить устройство в любом месте офиса или квартиры, где есть локальная сеть. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. Картридж входит в комплект поставки.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Омская область
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      40055c НДС
      Цена актуальна до
    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      31000c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23813,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28100
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      МФУ hp LaserJet Pro M426fdn с лазерной технологией печати, позволяющий создавать отпечатки со скоростью 38 стр./мин и разрешением до 4800×600 dpi на обычной, тонкой, плотной, документной, перфорированной, грубой и цветной бумаге, конвертах, этикетках, пленке и картоне плотностью от 60 до 175 г/м2 максимального формата A4. Модуль двусторонней печати поможет не только сэкономить на бумаге, но и автоматически сканировать документы с обеих сторон, а цветной сенсорный 3-дюймовый ЖК-дисплей позволит контролировать выполнение поставленных МФУ задач. Копировать документы можно с масштабированием в диапазоне от 25 до 400%, а сканировать — в электронную почту, на облако, в сетевую папку. Наличие сетевого интерфейса дает вам возможность поставить устройство в любом месте офиса или квартиры, где есть локальная сеть. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. Картридж входит в комплект поставки.
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      28100c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТЕХНОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "СЦ ТЕХНОСЕРВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "М-ИНВЕСТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ВИЗАВИ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "МОДИЦИНА"
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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    • ООО "ГИПЕРТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "КВАРТА"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Регионы поставки
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    • СУБЕЩАНСКАЯ АННА ФЕДОРОВНА
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "Промсоюз-Инвест"
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      Регионы поставки
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ОПС"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "АБС-Инжиниринг"
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
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    • ООО "СОНЕТ НН"
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