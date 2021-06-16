Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» 220В IP54 с автоматическим индивидуальным зарядным устройством ЗУ-СГГ IExidIIBT5 ПО "Электроточприбор"

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10УМ 3.73В Т5 с индивидуальным зарядным устройством ИЗУ-СГГ-10У и головной лямкой РО ExiaIMaХ ГОСТ 31610.35-1/0ЕхiaIIВ

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

Светильник головной светодиодный с герметичной батареей Экотон-7 IP54 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой

Светильник головной светодиодный взрывозащищенный НГР исп. 01 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой, без провода

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

от 3528 ₽