Настил стальной оцинкованный профилированный С 20 20х1100х0.7ММ б ГОСТ 24045-2010 ФКУ ИК-14 ГУФСИН РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Настил стальной оцинкованный профилированный С 20 20х1100х0.7ММ б ГОСТ 24045-2010 ФКУ ИК-14 ГУФСИН РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей