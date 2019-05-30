Профиль перфорированный ТПС 200х65х1.5ММ сталь оцинкованная
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
Не указана
Профиль перфорированный L-образный DKC 2.5х2000ММ сталь оцинкованная BPM2520
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 1015₽
Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный 100х100х5ММ ГОСТ 30245-2003
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 58395,25₽
Профиль перфорированный П-образный DKC BPM-29 29х50х400 сталь 2.5ММ оцинкованный
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 384₽
Профиль гнутый замкнутый сварной (труба) квадратного сечения 160х5ММ 12М ст.09Г2С-15 ГОСТ 30245-2003
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 77880₽
Настил стальной оцинкованный профилированный Н-60 А 0.7х845х902х6000ММ синий RAL5002 ТУ 1122-004-63280288-2010 изм.3
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 110153,24₽
Настил стальной профилированный пресованный 1410Х840ММ из оцинкованной полосы 30х3ММ, ячейка 33ММ,
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 11859₽
Желоб водосточный Ø150мм, L-2000ММ RAL
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 2424₽
Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный 25х25х1.5ММ 6М ст.3 ГОСТ 30245-94
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 57850₽
Профиль перфорированный L-образный 1.5х40х50х3000ММ сталь оцинкованная
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 360₽
Желоб водосточный D150х3000ММ RAL 9003 с соединителем желоба
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 2760₽
Профиль перфорированный монтажный U-профиль 60х40х3000 сталь 08ПС 2.5ММ оцинкованная СП604025U1-3 ГОСТ Р 52868-2007 ТУ 3449-001-63774458-2015
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
от 1980₽