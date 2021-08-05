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    Главная / Торговый портал / Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви / Ботинки кожаные с высокими берцами для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные натуральная кожа КРС Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки кожаные с высокими берцами для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные натуральная кожа КРС Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки кожаные с высокими берцами для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные натуральная кожа КРС Россия- Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    35
    Ботинки кожаные с высокими берцами для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные натуральная кожа КРС Россия

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    Цена
    от 1820
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ФКУ ИК-14 ГУФСИН РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1610
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1932
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      ТУ 8800-123-08570932-2007 с изменением № 1,2
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1932c НДС
    • ФКУ ИК-29 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1820
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1820
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      ТУ 8800-123-08570932-2007 Извещением об изменении № 1,2
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1820c НДС
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФКУ ИК-18 ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Ботинки с высокими берцами имеют мягкий манжет из хромовой или искусственной кожи, дублированной поролоном, шириной 30 мм, задний наружный ремень, подкладку из нетканого материала "ворсин", искусственного меха или хлопчатобумажной обувной ткани под союзку и голенище. Ботинки закрепляются на ноге с помощью шнуровки. Для удобства при носке, предотвращения попадания внутрь обуви грязи и пыли предусмотрен полуглухой клапан, пристроченный к берцам между третьей и четвертой блочками. Высота ботинка подошвы из ТЭП должна быть 12-15 мм, минимальная толщина подошвы - 8 мм.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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