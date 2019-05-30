Полусапоги специальные хромовые утепленные мужские для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные из натуральных кож, подкладка из искусственного меха ФКУ ИК-14 ГУФСИН РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полусапоги специальные хромовые утепленные мужские для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные из натуральных кож, подкладка из искусственного меха ФКУ ИК-14 ГУФСИН РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Обувь повседневная с верхом из кожи