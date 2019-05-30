Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев / Лента липкая KB49-100 100ММх50М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента липкая KB49-100 100ММх50М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента липкая KB49-100 100ММх50М- Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    24
    Лента липкая KB49-100 100ММх50М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "РСГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Бумага шлифовальная водостойкая тканевая 775ММх30М 80-Н
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 450
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая Лист 230х280ММ зерно 2000 5ШТ/УПАК ЗУБР МАСТЕР 35520-000
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    Не указана
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая Лист 230х280ММ зерно 1500
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 30
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая Лист 230х280ММ зерно 240 10ШТ/УПАК 2204240
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    Не указана
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая Лист 230х280ММ зерно 120
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 26
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая, эластичная, на тканевой основе Лист 230х280ММ зерно 600 5ШТ/УПАК ЗУБР 35515-600
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    Не указана
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая 230х280мм зерно 320 10ШТ (2204320)
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    Не указана
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая 230х280мм Р400 10ЛИСТ
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 120,02
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая Лист 230х280ММ зерно 600
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 26
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая тканевая 775ММх30М 25-Н
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 380
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая тканевая 775ММх30М 40-Н
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 448,4
    В корзину
    Бумага шлифовальная водостойкая Лист 230х280ММ зерно 1000 5ШТ/УПАК ЗУБР МАСТЕР 35520-000
    Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    от 358,8
    В корзину
    Позвонить