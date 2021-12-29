Мочалка банная двусторонняя люфа 110х90ММ флоупак ООО "Ланвар Мезо" Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 29₽
Сушилка Dogrular СТАР металл/пластик 1000х1730х660ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2006₽
Решетка для душа напольная липа 1500х600ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3360₽
Подушка для ванны непромокаемая Bacchetta ПВХ 25х34СМ белая 200Г на присосках Италия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1920₽
Решетка для душа напольная дерево 900х900
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка для белья напольная складная DOGRULAR сталь/алюминий/пластик 18Мх720ММ 604611
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1650₽
Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 4100₽
Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2400₽
Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1045₽
Сушилка напольная складная Ника металл/пластик 1960х540х950ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Ковш 420ММ медный
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная люфа коробочка 1097 ООО "Петер Пак"
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 38,3₽