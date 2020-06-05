Полуботинки с перфорацией мужские для сотрудников учреждений и органов УИС 40 коричневые термоэластопласт ГОСТ 447-91 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки с перфорацией мужские для сотрудников учреждений и органов УИС 40 коричневые термоэластопласт ГОСТ 447-91 Россия- Обувь повседневная с верхом из кожи