Сапоги хромовые утепленные женские для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные из натуральных кож, подкладка из искусственного меха ФКУ ИК-18 ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги хромовые утепленные женские для сотрудников учреждений и органов УИС 40 черные из натуральных кож, подкладка из искусственного меха ФКУ ИК-18 ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия- Обувь повседневная с верхом из кожи