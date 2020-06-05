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    Главная / Торговый портал / Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви / Туфли кожаные женские для осужденных женщин 40 черные натуральная кожа Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Туфли кожаные женские для осужденных женщин 40 черные натуральная кожа Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Туфли кожаные женские для осужденных женщин 40 черные натуральная кожа Россия- Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    20
    Туфли кожаные женские для осужденных женщин 40 черные натуральная кожа Россия

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    Цена
    от 1064
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ФКУ ИК-1 ГУФСИН РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1080
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1080
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1080c НДС
    • ФКУ ИК-21 УФСИН РОССИИ ПО РБ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1064
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1064
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1064c НДС
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФКУ ИК-18 ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Туфли женские хромовые клеевого метода крепления формованной подошвы из ТЭП (термоэластопласта) для сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Конструкция верха- туфли "лодочки", заготовка которой не полностью закрывает тыльную часть стопы и не имеет приспособления для закрепления на стопе. Заготовка верха обуви-натуральная кожа хромового дубления черного цвета. Подкладка обуви- кожи подкладочные натуральных и светлых тонов под берцы и ткани хлопчатобумажные обувные под союзку. Детали низа - стелька с полустелькой и геленком, формованный задник, подносок, формованная подошва с каблуком высотой 40 мм.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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