Сапоги комбинированные мужские для осужденных 40 черные с верхом из натуральных кож и текстильных материалов ФКУ ИК-18 ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги комбинированные мужские для осужденных 40 черные с верхом из натуральных кож и текстильных материалов ФКУ ИК-18 ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Россия- Обувь повседневная с верхом из кожи