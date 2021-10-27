Набор реагентов ОнкоИФА-РЭА для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена (РЭА) 96 определений 100-32 ФСР 2012/13264 от 30.12.2016 ТУ 9398-243-98539446-2011 ООО "Компания Алкор Био" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ОнкоИФА-РЭА для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена (РЭА) 96 определений 100-32 ФСР 2012/13264 от 30.12.2016 ТУ 9398-243-98539446-2011 ООО "Компания Алкор Био" Россия- Реагенты диагностические