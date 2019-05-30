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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами / Реактив калибратор ревматоидный фактор стандарт 5х1МЛ 12172828322 Roche Preciset RF
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Реактив калибратор ревматоидный фактор стандарт 5х1МЛ 12172828322 Roche Preciset RF

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Реактив калибратор ревматоидный фактор стандарт 5х1МЛ 12172828322 Roche Preciset RF- Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    15
    Реактив калибратор ревматоидный фактор стандарт 5х1МЛ 12172828322 Roche Preciset RF

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    Цена
    от 12500
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    Поставщики
    • ООО "СЕРВИС ПАРТНЕРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      12500
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12500c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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