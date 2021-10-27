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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов HUMATEX CRP для определения С-реактивного белка 100 определений 40043 Human GmbH Германия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов HUMATEX CRP для определения С-реактивного белка 100 определений 40043 Human GmbH Германия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов HUMATEX CRP для определения С-реактивного белка 100 определений 40043 Human GmbH Германия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    79
    Набор реагентов HUMATEX CRP для определения С-реактивного белка 100 определений 40043 Human GmbH Германия

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    Цена
    от 4980
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5265
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5791,5
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Полный набор хим. реактивов д/опред. С-реактивного белка в сыворотке крови. HUMAN IMP кат.№ 40043.Human GmbH, Германия.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5791,5c НДС
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5728
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5728
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для определения С-реактивного белка (HUMATEX CRP), Кат.№40043, 100 тестов. Набор реагентов для экспресс-диагностики in vitro аутоиммунных заболеваний методом латексной агглютинации. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. С-реактивный белок . Полный набор хим. реактивов д/опред. С-реактивного белка в сыворотке крови. HUMAN IMP кат.№ 40043. Состав набора на 100 опр: 1.Латексный реагент (на 100 опред.); 2.Положительный контроль 1х1,0мл; 3.Отрицательный контроль 1х1,0мл; 4.Слайд с 6-ю ячейками
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5728c НДС
    • ООО "ЭМВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5190
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5709
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для определения in vitro содержания С-реактивного белка HUMATEX CRP, кат.№ 40043
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5709c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
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      Цена без НДС, руб.
      5700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5700
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      5700c НДС
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4527,27
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4980
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Полный набор хим. реактивов д/опред. С-реактивного белка в сыворотке крови. HUMAN IMP кат.№ 40043. Состав набора на 100 опр: 1.Латексный реагент (на 100 опред.); 2.Положительный контроль 1х1,0мл; 3.Отрицательный контроль 1х1,0мл; 4.Слайд с 6-ю ячейками. HUMAN, Германия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4980c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ДИОНИС"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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