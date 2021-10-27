Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для определения С-реактивного белка (HUMATEX CRP), Кат.№40043, 100 тестов. Набор реагентов для экспресс-диагностики in vitro аутоиммунных заболеваний методом латексной агглютинации. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. С-реактивный белок . Полный набор хим. реактивов д/опред. С-реактивного белка в сыворотке крови. HUMAN IMP кат.№ 40043. Состав набора на 100 опр: 1.Латексный реагент (на 100 опред.); 2.Положительный контроль 1х1,0мл; 3.Отрицательный контроль 1х1,0мл; 4.Слайд с 6-ю ячейками