Барабан передачи изображений Panasonic KX-FAD412A7 KX-MB2000/2010 6k

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений Panasonic KX-FAD412A7 KX-MB2000/2010 6k- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства