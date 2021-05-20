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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Стартер Philips S2 4-22ВТ 220-240В для люминесцентных ламп
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стартер Philips S2 4-22ВТ 220-240В для люминесцентных ламп

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стартер Philips S2 4-22ВТ 220-240В для люминесцентных ламп- Светильники и осветительные устройства
    44
    Стартер Philips S2 4-22ВТ 220-240В для люминесцентных ламп

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    Цена
    от 9,82
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    Поставщики
    • ООО "САМСОН-БАШКИРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      817,78
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964,99
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      • Для ламп мощностью 4-22 Вт. • Рабочее напряжение - 220-240 В. • В комплекте - 25 штук. • Двухламповая.схема подключения.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      964,99c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      305,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      367
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      367c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      120c НДС
    • ООО "ТД "МКС С-З"
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      Цена без НДС, руб.
      49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      58,8
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "АЛМИНА"
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      42,08
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      42080
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      42,08c НДС
    • ЗАСЛАВСКИЙ АНТОН АНДРЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      40
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      29,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35,4
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      35,4c НДС
    • БГАНЦЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
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      35
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Артикул S2 4-22W
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "ТЕХНОКОМХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32,4
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32,4c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      27
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32,4
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32,4c НДС
    • ООО "ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31,14
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      4-22W SER 220-240V
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      31,14c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,43
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30,01
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30,01c НДС
    • ООО "СК ГАЛИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,42
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Нижегородская область, Краснодарский край, Республика Коми, Вологодская область, Ставропольский край
      Подробнее
      30c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "ГИПЕРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      500000
      Регионы поставки
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      29c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28,8
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28,8c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23,82
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      28,11
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      28,11c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      28
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28c НДС
    • ООО "Сервис Про"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27,73
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      27,73c НДС
    • ООО "ИТ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27,6
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27,6c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      27,06
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      27,06c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
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      22,46
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      26,96
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      26,96c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26,64
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      26,64c НДС
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      22,14
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26,57
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      4-22Вт 220В последовательное подключение
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      26,57c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25,7
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25,7
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25,7c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      25
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      25c НДС
    • ООО "СГЭС"
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      21,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      24,91
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      24,91c НДС
    • БЕЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
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      23,93
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      23,93
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23,93c НДС
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      20.0
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      23,8
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ЭЛЕКТРОЦЕНТР-НН"
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      19,77
      Ставка НДС, %
      20.0
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22,9
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      22,9c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22,8
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,8c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22,7
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,7c НДС
    • НИКИТИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22,51
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22,51
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      22,51c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22,42
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,42c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22,42
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,42c НДС
    • ООО "ПРОМКОМПЛЕКТХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22,42
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,42c НДС
    • ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22,42
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,42c НДС
    • ООО "ПСГ "ЭНЕРГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18,90
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      22,31
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22,31c НДС
    • ЗАО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18,28
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21,94
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21,94c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21,6
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21,6c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17,53
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21,04
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21,04c НДС
    • ООО "ЭКО СВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17,18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20,62
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20,62c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ИП "Селянкин Дмитрий Михайлович"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      S 2 (4-22W)
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ООО "ТД "УРАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19,98
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19,98c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19,2
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19,2c НДС
    • ООО "ПОСЕЙДОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19c НДС
    • ООО "ПРОМТЭКТРАНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      19c НДС
    • ООО "Икс-ком"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      19c НДС
    • ООО "ДАНЕЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18,48
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      18,48c НДС
    • ООО ФИРМА "ПРОМСВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18,43
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Стартер S2 4-22W SER 220-240V EUR/12X25 PHILIPS
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      18,43c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18c НДС
    • ООО "ЭКО-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17,81
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17,81c НДС
    • ООО "СК ПАЛЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15,04
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17,75
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      25000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17,75c НДС
    • ООО "ВентСтройАльянс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17,11
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17,11c НДС
    • ООО "ВЕЛЕС-ЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      151 (18W)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ЛЮБИЙ ОЛЬГА РЮРИКОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9,82
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,82c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ФАВОРИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "Юг-Потенциал"
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      0.0
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      Не указана
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "НГК"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ИП "Селянкин Дмитрий Михайлович"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ДСГК"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ЛЕДЕЛ-ТОМСК"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
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    • ООО "С-МАРИН"
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      Характеристики
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    • ООО "БАЗИС-УРАЛ"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
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      Минимальная партия
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    • ООО "СТК"
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      Спецификация
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    • ООО "ВАСЮГАН"
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      Спецификация
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    • ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
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      Спецификация
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    • ООО "ЭЛЛТЕХ"
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      Спецификация
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      Характеристики
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    • ИП Котова И.П.
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      Спецификация
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      Минимальная партия
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    • ООО КОМПАНИЯ "СОЮЗ"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
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      Минимальная партия
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    • ООО "Сибирское Снабжение"
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      Не указана
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "Сибирь Снаб"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ИМПЭКС +"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
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      Минимальная партия
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    • ООО "ПТП"
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство электрического оборудования
      Характеристики
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    • ООО "Электромагнит-НН"
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ИСТЕРМЕД"
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    • ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ"
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      Спецификация
      Производство электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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