Кабель силовой с алюминиевой жилой бумажная изоляция, броня алюминий АСБл 4х240ММ2 1КВ 59ММ ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-143-2004 ООО "Камский кабель" Россия

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