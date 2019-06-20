Сапоги комбинированные черные 36-46 ТУ 8800-157-08570932-2009 ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги комбинированные черные 36-46 ТУ 8800-157-08570932-2009 ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ- Обувь повседневная с верхом из кожи