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    Главная / Торговый портал / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств / Кузовной ремонт грузовых автомобилей восстановление геометрии кузова, жестяно-сварочные работы, ремонт пластиковых деталей кузова, подготовка и окраска кузова, подбор цвета автомобильной краски. Включает в себя все необходимые расходные материалы.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кузовной ремонт грузовых автомобилей восстановление геометрии кузова, жестяно-сварочные работы, ремонт пластиковых деталей кузова, подготовка и окраска кузова, подбор цвета автомобильной краски. Включает в себя все необходимые расходные материалы.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кузовной ремонт грузовых автомобилей восстановление геометрии кузова, жестяно-сварочные работы, ремонт пластиковых деталей кузова, подготовка и окраска кузова, подбор цвета автомобильной краски. Включает в себя все необходимые расходные материалы.- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
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    Кузовной ремонт грузовых автомобилей восстановление геометрии кузова, жестяно-сварочные работы, ремонт пластиковых деталей кузова, подготовка и окраска кузова, подбор цвета автомобильной краски. Включает в себя все необходимые расходные материалы.

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