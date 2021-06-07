Кузовной ремонт грузовых автомобилей восстановление геометрии кузова, жестяно-сварочные работы, ремонт пластиковых деталей кузова, подготовка и окраска кузова, подбор цвета автомобильной краски. Включает в себя все необходимые расходные материалы.

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