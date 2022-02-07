Шкаф металлический для одежды цельносварной 1200х470х1725ММ светло-серый RAL7035 4-дверный полка для головных уборов, перекладина, 2 крючка, почтовый замок в дверях - вентиляционные жалюзи, ребра жесткости ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды цельносварной 1200х470х1725ММ светло-серый RAL7035 4-дверный полка для головных уборов, перекладина, 2 крючка, почтовый замок в дверях - вентиляционные жалюзи, ребра жесткости ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Шкафы металлические прочие