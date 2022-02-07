Шкаф металлический для магазинов сумочница 900х500х1850ММ светло-серый RAL7035 металл 12 секций на ножках ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для магазинов сумочница 900х500х1850ММ светло-серый RAL7035 металл 12 секций на ножках ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Шкафы металлические прочие