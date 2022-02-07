Шкаф металлический для документов 800х370х1925ММ светло-серый RAL7035 2-дверный 5 полок, на ножках ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для документов 800х370х1925ММ светло-серый RAL7035 2-дверный 5 полок, на ножках ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия- Шкафы металлические прочие