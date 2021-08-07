Сушилка для рук Starmix T 80 E 1400ВТ 31М/С 282х203х164ММ арт.023427
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 9125₽
Сушилка для рук сенсорная Ledeme 40-55ГРАД ЦЕЛЬС пластик ГОСТ 25178-82
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Не указана
Сушилка для рук Puff 8843 2300ВТ 220В 65ГРАД ЦЕЛЬС 40М/С 275х200х230ММ нержавеющая сталь уровень шума 81дБ ГОСТ 25178-82
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 10100₽
Сушилка для рук NEOCLIMA NHD-2.2M
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Не указана
Сушилка для рук Jofel AA 52000 1800ВТ 220В 55ГРАД ЦЕЛЬС 270х180х170ММ пластик
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 6049,86₽
Сушилка для рук электрическая Puff 8851S 2100ВТ 220-230В 30М/С 207х245х265ММ нержавеющая сталь PHD8851S
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Не указана
Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-2000DM Silver 2000ВТ 220В 224х223х224ММ
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 4543₽
Сушилка для рук электрическая Ballu GSX-1000 1000ВТ
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Не указана
Сушилка для рук 2300ВТ автомат, сталь, хром
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 11501₽
Сушилка для рук Puff 8815 1000ВТ 220-230В 40-50ГРАД ЦЕЛЬС 95М/С 150х148х220ММ ABS-пластик ГОСТ 25178-82 ООО "ТД ТоргЗнакСервис"
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 5400₽
Сушилка для рук электрическая Electrolux EHDA-2500 2500ВТ 270×240×142ММ
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 3500₽
Сушилка для рук Ballu BAHD 1800ВТ 220В 65ГРАД ЦЕЛЬС 18М/С 195х225х235ММ алюминий
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
от 7668₽