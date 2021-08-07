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    Главная / Торговый портал / Приборы нагревательные для сушки рук электрические / Зажим для выводов для подключения карбидкремниевых электронагревателей (ККЭН) 30ММ сталь АО Подольскогнеупор
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Зажим для выводов для подключения карбидкремниевых электронагревателей (ККЭН) 30ММ сталь АО Подольскогнеупор

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Зажим для выводов для подключения карбидкремниевых электронагревателей (ККЭН) 30ММ сталь АО Подольскогнеупор- Приборы нагревательные для сушки рук электрические
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    Зажим для выводов для подключения карбидкремниевых электронагревателей (ККЭН) 30ММ сталь АО Подольскогнеупор

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    Поставщики
    • ООО "ГЭС комплектация"
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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