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    Главная / Торговый портал / Вентиляторы бытовые / Электровентилятор SUNON DP200A/2123XBT.GN 120х120х38 220В 0.14А 154059
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электровентилятор SUNON DP200A/2123XBT.GN 120х120х38 220В 0.14А 154059

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электровентилятор SUNON DP200A/2123XBT.GN 120х120х38 220В 0.14А 154059- Вентиляторы бытовые
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    Электровентилятор SUNON DP200A/2123XBT.GN 120х120х38 220В 0.14А 154059

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    • ООО "СТРАТЕГИЯ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "МЕДИА ЧЕК ПОИНТ РУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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