Завеса тепловая КЭВ-18П4091Е 380В 18КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная компактная Тепломаш КЭВ-6П2011Е 380В 6000ВТ 1100М3/Ч ТУ 4864-036-54365100-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 16128₽
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-5П1152Е 220В 5000ВТ 500М3/Ч 800х195х205ММ ТУ 4864-036-54365100-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 7080₽
Завеса тепловая воздушная Заслон 1000 230В 6000М3/Ч 1050ММ 60КГ ООО "Арктос" Россия
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 8330₽
Завеса тепловая 24 производство до 24000ВТ ЛЮАВ 630 240 601 ТУ АО "Иэмз "Купол"
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная КЭВ-6П2212Е 6КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П3232E Оптима 220/380В 6000ВТ 1000-1200-1400М3/Ч 1035х235х235ММ 12КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 22857,56₽
Завеса тепловая воздушная Daire HT 306 220В 3000ВТ 390М3/Ч 597х120х183ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 4200₽
Завеса тепловая Dimplex AC 45N 220В 4500ВТ 248М3/Ч 600х194х107ММ 5.9КГ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-H20W45-PS 220В 41КВТ 5000/4200/3400М3/Ч 1960ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L06-S03 220В 3/1.5/0КВТ 350М3/Ч 585ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-L08-T03 220В 3/1.5/0КВТ 600М3/Ч 816ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана