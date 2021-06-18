Завеса тепловая настенная горизонтальная Тепломаш КЭВ-6П3031Е
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Тепломаш КЭВ-6П2021Е 380В 3/6КВТ 1100/1350/1600М3/Ч 225х1540х300ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-M20T12-PS 380В 12/8/0КВТ 3000М3/Ч 1950ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая воздушная Ballu BHC-D20-T18 380В 18/9/0КВТ 4700/2800М3/Ч 1950ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Электровентилятор 1,25ЭВ-2,8-8-4225
Вентиляторы бытовые
Не указана
Завеса тепловая Элвин ТЗ-3 220В 3000ВТ 360М3/Ч 800х200х120ММ 10КГ Россия
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 8400₽
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П2221Е 220В 6КВТ 1600М3/Ч 1540х225х225ММ ТУ 4864-036-54365100-2015
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
от 37950₽
Завеса тепловая воздушная КЭВ-6П2212Е 6КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая Ballu BHC-H15W30-PS 220В 31КВТ 3800/3200/2600М3/Ч 1510ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая электрическая Барьер Т3-3 3КВТ 310М3/Ч 800х155х195ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая электрическая Ballu BHC-L10-S05-M 220В 5/2.5/0КВТ 450М3/Ч 805ММ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана
Завеса тепловая КЭВ-12П3033Е 12КВТ
Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
Не указана