Бумага для копировально-множительной техники Xerox Never Tear А3 90Г/М² 100ЛИСТ белая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Never Tear А3 90Г/М² 100ЛИСТ белая- Бумага для аппаратов и приборов