Комплект одноразового белья для кесарева сечения стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-нарукавники;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;- простыня большая операционная с липким краем(1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманом, липким краем, отводом(1400-3000)х(1400-4000) мм;-держатель шнура (20-300)х(300-2000) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-карман-приемник хирургический (150-600)х(300-600) мм;-чехол (20-400)х(50-3000) мм;-простыня малая операционная с липким краем (500-1400)х(500-1800) мм;-повязка (50-500)х(50-500) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-бахилы;-шапочка;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм; ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья для кесарева сечения стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-нарукавники;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;- простыня большая операционная с липким краем(1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманом, липким краем, отводом(1400-3000)х(1400-4000) мм;-держатель шнура (20-300)х(300-2000) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-карман-приемник хирургический (150-600)х(300-600) мм;-чехол (20-400)х(50-3000) мм;-простыня малая операционная с липким краем (500-1400)х(500-1800) мм;-повязка (50-500)х(50-500) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-бахилы;-шапочка;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм; ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия- Препараты фармацевтические прочие