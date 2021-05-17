Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: SmartBuy
Объем памяти: 8 Gb
Страна происхождения: Китай
Интерфейс: USB 2.0
Тип коннектора: с колпачком
Скорость чтения: до 20 Мб/с
Скорость записи: до 15 Мб/с
Функциональные особенности: классическая
Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: черный
Гарантийный срок: 24 мес
Размеры (ДхШхВ): 59x17.5x8 мм
Вес, грамм: 8 г
U3 Smart Drive: Нет
Код производителя: SB8GBVC-K
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край